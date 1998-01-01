Виталий Калоев, убивший швейцарского авиадиспетчера, вновь стал отцом

Архитектор Виталий Калоев, известный тем, что в 2004 году убил авиадиспетчера Питера Нильсена, в 62 года вновь стал отцом. 25 декабря его супруга Ирина родила двойню в одной из больниц Владикавказа. Виталий Калоев в интервью Пятому каналу рассказал, как себя чувствует его жена и дети.

— Сегодня произошло это. Мама чувствует себя нормально, дети чувствуют себя нормально тоже. Мальчик и девочка только появились на свет, успеем назвать, — говорит Виталий.

Авиакатастрофа, в результате которой Виталий Калоев потерял семью — жену и двоих детей, произошла в том числе и из-за ошибки диспетчера швейцарской авиакомпании Skyguide Питера Нильсена. 24 февраля 2004 года российский архитектор разыскал диспетчера и убил его на пороге дома в присутствии жены и детей. В октябре 2005 года суд приговорил Виталия Калоева к восьми годам заключения, но в ноябре 2007 года мужчину освободили досрочно за примерное поведение.

Ранее Пятый канал сообщал, что драма с Нагиевым в роли Виталия Калоева возглавила российский прокат.