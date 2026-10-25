Не свалиться в депрессию: Роспотребнадзор дал советы по режиму дня осенью

Роспотребнадзор: осенью человеку необходим четкий режим сна, работы и отдыха

С наступлением осени ритм жизни меняется, и чтобы этот период прошел комфортно, важно правильно организовать повседневные дела. В связи с этим Роспотребнадзор опубликовал рекомендации, как выстроить распорядок дня в это время года.

Сон и движение

Световой день становится короче, и организму нужна стабильность. Четкий режим с фиксированным временем отхода ко сну и пробуждения поможет эффективнее восстанавливаться и оставаться бодрым. Физическая активность также остается надежной опорой для иммунитета: утренняя зарядка, тренировки или неспешные прогулки по осеннему парку принесут пользу здоровью и поднимут настроение.

Питание и водный баланс

Рацион должен стать источником витаминов. Предпочтение лучше отдавать сезонным продуктам — тыкве, свекле, яблокам, грушам, которые содержат важные микроэлементы для поддержки защитных сил организма. Нельзя забывать и о питьевом режиме: вода, настои трав и домашние компоты помогут сохранять оптимальный водный баланс.

Отдых и эмоциональное состояние

Осенью нагрузки на работающих граждан растут — новые проекты и начало учебного года. Важно выделять достаточно времени на отдых: хобби, чтение, творчество или прогулка помогут снять напряжение. Кроме того, смена сезонов может повлиять на эмоциональное состояние, легкая осенняя грусть — не редкость. Противостоять ей помогут душевные разговоры и выезды на природу.

Условия для иммунитета

В прохладное время года особенно важно снижать риски для здоровья. Среди простых, но действенных мер — систематическое проветривание комнат и поддержание необходимого уровня влажности воздуха в доме.

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