Заманили обещанием помощи: трое мужчин изнасиловали сбежавшую из дома школьницу

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 41 0

Девушка поссорилась с родителями из-за низкого балла на экзамене, а потом пропала.

Трое мужчин изнасиловали сбежавшую из дома школьницу

Фото: www.globallookpress.com/Faisal Bashir

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Times of India: в Индии трое мужчин пообещали помочь школьнице и изнасиловали ее

Полиция Индии арестовала двоих мужчин по обвинению в изнасиловании 15-летней школьницы, которая сбежала из дома и оказалась в затруднительном положении в Тиручендуре. Еще двое несовершеннолетних привлечены к ответственности по закону о защите детей от жестокого обращения. Об этом сообщает Times of India.

По данным полиции, ученица десятого класса ушла из дома в Тирунелвели 15 октября после ссоры с родителями из-за провала на экзамене. И не вернулась. Растерянные родные подали заявление о пропаже в полицию. Девушка тем временем села на поезд до Тиручендура со своим парнем и еще одним другом. Во время поездки молодые люди приставали к ней. Узнав от родителей, что их разыскивает полиция, они дали школьнице немного денег и бросили ее.

В Тиручендуре к ней подошли трое мужчин и предложили помощь. Они отвезли ее в деревню Куласекарапаттинам, где проходил фестиваль. По словам полиции, мужчины отправились туда, чтобы совершить кражу. Один из мужчин изнасиловал девушку, после чего скрылся вместе с приятелем.

Третий из компании пообещал жениться на жертве и 16 октября отвез ее в свой дом в Вадипатти, где также надругался над ней. Школьница сбежала с помощью местных жителей и добралась до автобусной остановки. Правоохранители выследили ее и спасли. Для установления местонахождения девушки и троих мужчин использовали записи с камер видеонаблюдения и систему распознавания лиц. Двое подозреваемых заключены под стражу, третий задержан, двое подростков будут переданы в Совет по делам несовершеннолетних и отправлены в исправительное учреждение.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в США 58-летний арендодатель задушил квартирантку и изнасиловал соседку под угрозой пистолета. Во время нападения пострадавшая заметила на диване тело. Жертву срочно доставили в больницу, а обвиняемый сам пришел в полицейский участок округа Гранд-Кроссинг и признался в убийстве.

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