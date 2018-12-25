Шнуров и Собчак могут заплатить многомиллионные штрафы за перепалку в Instagram

Лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров и журналистка Ксения Собчак должны заплатить многомиллионные штрафы после того, как повздорили друг с другом в Instagram из-за слухов о разводе теледивы. В ходее ссоры медийные персоны активно использовали ненормативную лексику, невзирая на то, что на их страницы подписаны несовершеннолетние, пишет Дни.ру.

— У них десятки, сотни тысяч и даже миллионы подписчиков, среди которых наверняка немало детей и подростков, а они открыто используют нецензурную брань. Вот Собчак тоже на днях «отличилась». Ксюша вообще к мату прибегает довольно часто, судя по ее страничке в Instagram , — цитирует газета члена экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадима Манукяна.

Ранее Пятый канал сообщал, что журналистка не смогла удержаться, и ответила Шнурову на его традиционно нецензурные стихи, которые на этот раз музыкант и поэт посвятил «разводу» Ксении Собчак и Максима Виторгана.