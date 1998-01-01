Пока Собчак просит всех оставить ее в покое, Виторган молча не носит кольцо

, 17:42 16

Спустя три года семейной жизни, оба супруга демонстрируют ее скорый конец.

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Александр Казаков

Супруг известной телеведущей Ксении Собчак актер Максим Виторган опубликовал в Instagram очередное фото, на котором на его правой руке снова отсутствует обручальное кольцо. При этом во всех последних постах Виторган пишет о работе, предстоящих праздниках, о том, что должен есть настоящий мужчина на завтрак, но только не о своей второй половинке.

Instagram @mvitorgan

Слухи о кризисе в семейных отношениях знаменитой пары, которая вместе с 2015 года, появились после того, как Собчак с завидной регулярностью стала появляться на публике в компании с режиссером Константином Богомоловым. Затем она сняла обручальное кольцо. А минувшей ночью и вовсе попросила поклонников и завистников оставить ее в покое, приведя цитату из книги индийского философа Ошо.

Ранее Пятый канал сообщал, что лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров встал на сторону Собчак и посоветовал всем комментаторам чужой личной жизни заняться собой.

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