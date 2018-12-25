Интернет-пользователи бьют тревогу — беспокойство поклонников королевской семьи связано с внешним видом Кейт Миддлтон.
Переполох вызвали последние снимки герцогини Кембриджской. Фотографы засняли женщину во время посещения рождественской службы в церкви Святой Магдалены в Норфолке. Даже на тщательно отобранных фото, которые опубликованы на официальной странице Кенсингтонского дворца в Instagram, Кейт выглядит крайне худой.
Стремительная потеря веса не на шутку перепугала поклонников Миддлтон.
— Кейт что-то совсем исхудала.
— Ей надо бы набрать примерно пять килограммов, — пишут встревоженные почитатели.
Снимки с рождественской службы также появились во многих аккаунтах, посвященных герцогине.
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В тоже время некоторые пользователи предполагают, что герцогиня резко похудела вовсе не из-за проблем со здоровьем. По одной из версий, потеря веса может быть связана с длительным стрессом из-за конфликта с «новенькой» в королевской семье Меган Маркл. Однако сами женщины отрицают существование разногласий между ними.
Ранее Пятый канал рассказывал о том, что жители Великобритании засняли Кейт Миддлтон вовремя похода в супермаркет с детьми.