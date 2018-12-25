Интернет-пользователи бьют тревогу — беспокойство поклонников королевской семьи связано с внешним видом Кейт Миддлтон.

Переполох вызвали последние снимки герцогини Кембриджской. Фотографы засняли женщину во время посещения рождественской службы в церкви Святой Магдалены в Норфолке. Даже на тщательно отобранных фото, которые опубликованы на официальной странице Кенсингтонского дворца в Instagram, Кейт выглядит крайне худой.

Стремительная потеря веса не на шутку перепугала поклонников Миддлтон.

— Кейт что-то совсем исхудала.

— Ей надо бы набрать примерно пять килограммов, — пишут встревоженные почитатели.

Снимки с рождественской службы также появились во многих аккаунтах, посвященных герцогине.

View this post on Instagram 2 Duchess❤️🖤 A post shared by Kate Middleton (@katemiddletonphotos) on Dec 25, 2018 at 3:25am PST

View this post on Instagram STUNNING 😻🌹🌿😭 A post shared by Kate Middleton (@katemiddletonphotos) on Dec 25, 2018 at 8:05am PST

В тоже время некоторые пользователи предполагают, что герцогиня резко похудела вовсе не из-за проблем со здоровьем. По одной из версий, потеря веса может быть связана с длительным стрессом из-за конфликта с «новенькой» в королевской семье Меган Маркл. Однако сами женщины отрицают существование разногласий между ними.

Ранее Пятый канал рассказывал о том, что жители Великобритании засняли Кейт Миддлтон вовремя похода в супермаркет с детьми.