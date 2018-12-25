Пользователи опасаются за здоровье Кейт Миддлтон — фото

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Поклонники супруги принца Уильяма предполагают, что герцогиня может страдать анорексией.

Фото: Instagram @kensingtonroyal

Интернет-пользователи бьют тревогу — беспокойство поклонников королевской семьи связано с внешним видом Кейт Миддлтон.

Переполох вызвали последние снимки герцогини Кембриджской. Фотографы засняли женщину во время посещения рождественской службы в церкви Святой Магдалены в Норфолке. Даже на тщательно отобранных фото, которые опубликованы на официальной странице Кенсингтонского дворца в Instagram, Кейт выглядит крайне худой.

Стремительная потеря веса не на шутку перепугала поклонников Миддлтон.

— Кейт что-то совсем исхудала.

— Ей надо бы набрать примерно пять килограммов, — пишут встревоженные почитатели.

Снимки с рождественской службы также появились во многих аккаунтах, посвященных герцогине.

 
 
 
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2 Duchess❤️🖤

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STUNNING 😻🌹🌿😭

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В тоже время некоторые пользователи предполагают, что герцогиня резко похудела вовсе не из-за проблем со здоровьем. По одной из версий, потеря веса может быть связана с длительным стрессом из-за конфликта с «новенькой» в королевской семье Меган Маркл. Однако сами женщины отрицают существование разногласий между ними.

Ранее Пятый канал рассказывал о том, что жители Великобритании засняли Кейт Миддлтон вовремя похода в супермаркет с детьми.

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