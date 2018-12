Кейт Миддлтон сфотографировали покупающей подарки в дисконтном магазине

Покупатели дисконтного магазина The Range в Норфолке были, мягко говоря, удивлены, встретив в торговом зале Кейт Миддлтон. Герцогиня Кембриджская, одетая в простую одежду и с хвостиком на голове, выбирала рождественские подарки. Как сообщает The Sun, 36-летняя супруга принца Уильяма заполнила тележки множеством детских книжек, материалов для художников, а затем встала в очередь на кассы.

Kate Middleton stuns shoppers after popping into discount store The Range to buy festive gifts https://t.co/5a6lCdXIH1