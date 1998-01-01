Кейт Миддлтон сфотографировали покупающей подарки в дисконтном магазине

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Герцогиня Кембриджская с детьми выглядела в очереди в кассу как простая покупательница.

Фото: Instagram @kensingtonroyal

Покупатели дисконтного магазина The Range в Норфолке были, мягко говоря, удивлены, встретив в торговом зале Кейт Миддлтон. Герцогиня Кембриджская, одетая в простую одежду и с хвостиком на голове, выбирала рождественские подарки. Как сообщает The Sun, 36-летняя супруга принца Уильяма заполнила тележки множеством детских книжек, материалов для художников, а затем встала в очередь на кассы.

Женщина, сделавшая несколько снимков герцогини, рассказала изданию, что не сразу поняла, что это Кейт, но узнала шестилетнего принца Джорджа, державшего ее за руку, и трехлетнюю Шарлотту с красным бантом в волосах. Охрана держалась на почтительном расстоянии от королевской семьи, поэтому они выглядели как любая другая семья, покупающая рождественские подарки в последний момент на распродаже.

— Когда Кейт добралась до кассы, я набралась смелости и попросила сделать селфи со мной и моими детьми. Она очень вежливо отказалась. Она была так мила, объясняя, что она просто ходила по магазинам перед Рождеством, — рассказала покупательница.

Издание полагает, что Кейт покупала подарки для других членов королевской семьи, поскольку королева Елизавета любит, когда ее домочадцы обмениваются скромными шутливыми сюрпризами в соответствии с немецкой традицией.

Ранее Пятый канал рассказывал, что у маленьких принца Джорджа и принцессы Шарлотты будут на Рождество у каждого своя елка, которые они собственноручно украсят.

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