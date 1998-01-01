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После работы — всем сотрудникам к врачам! Медосморты в нашей стране станут массовыми. С такой инициативой выступил Минздрав. По данным ведомства, в ближайшие шесть лет неоходимых специалистов пройдут более 100 миллионов человек. Охват составит свыше 70% населения.

Именно во время профосмотров, по мнению экспертов, будут обнаружены впервые выявленные заболевания. При этом, особое внимание уделят старшей возрастной группе россиян. Все документы для старта массовой диспансеризации специалисты намерены подготовить в первом квартале будущего года.

Ранее Пятый канал сообщал, что в России с 1 января 2019 года вступит в силу закон, согласно которому работодателям станет выгодно отправлять сотрудников в отпуск за счет компании.