Горячую линию Роспортебнадзора завалили обращениями по поводу детских подарков

Более 8,5 тысячи обращений по безопасности детских товаров поступило в Роспотребнадзор за 18 дней работы тематической горячей линии. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Как рассказали в Роскомнадзоре, большинство запросов были связаны с покупкой сладких новогодних подарков. На втором месте — игрушки, а замыкает тройку самых волнующих россиян тем — безопасность карнавальных костюмов. Помимо этого, сотрудники ведомства консультировали звонивших и писавших по поводу качества гаджетов и электроники, школьных принадлежностей, книг, велосипедов, мебели и детского питания.

В числе обращений в Роскомнадзор были и 84 жалобы, связанные с нарушениями санитарно-эпидемиологических требований и требований технических регламентов. По всем обращениям были проведены проверки.

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