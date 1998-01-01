В России примерно треть писем Деду Морозу приходит от взрослых

Исследование ученых британского университета показало, что в среднем в Санта-Клауса дети верят до восьми лет. А потом им «открывают глаза» друзья, признаются родители или они сами замечают, откуда подарки. Но не все. Мы сами удивились, когда узнали, что примерно треть писем Деду Морозу в России приходит от взрослых. И год от года их число растет. О чем просят волшебника дяди и тети?

Актриса и депутат Анастасия Мельникова в эти предновогодние дни снова становится девочкой Настей. Пишет Деду Морозу. Потому что до сих пор верит.

— Дед Мороз существует, чудеса случаются. Главное чудо в моей жизни — 31 декабря 2001 года я узнала, что я жду Машу. Поэтому он не просто существует, этот Дед Мороз. Вот вам конкретное доказательство, — заявляет Анастасия Мельникова.

И не для себя просит у Дедушки — для других. Но содержание письма станет известно только ему одному. И ведь она не одна такая. Из трех тысяч писем, которые каждый день обрабатывают в канцелярии Деда Мороза, каждое третье не от ребенка — от взрослого.

Город Великий Устюг, Октябрьский переулок, дом 1а — адрес, который стоит запомнить всем, кто хочет получить ответ от настоящего Деда Мороза. Это раньше запросы ему отправляли в неведомые сказочные дали или на Северный Полюс. И даже в холодильник на ночь клали. Вот уже ровно 20 лет как Дед Мороз получил постоянную прописку в Вологодской области. В декабре это самое загруженное почтовое отделение страны. Сортировкой писем занимаются помощники Деда Мороза. Они же первыми знакомятся с их содержанием. Некоторые взрослые, оказывается, такие же требовательные мечтатели, как и дети.

— Ирина просит осуществить ее заветную мечту, а вернее, их две. Первая — это поездка в Крым, а вторая мечта — выиграть миллион рублей, чтобы сделать ремонт в квартире, — зачитывает одно из писем помощница Деда Мороза Надежда Никитина.

Но все-таки чаще взрослые пишут о нематериальном. Просят любви и здоровья, в том числе и для самого получателя. Для надежности многие лично приезжают на почту Деда Мороза — так письмо наверняка дойдет. Огромными пачками на сказочную почту привозят красные армейские конверты. В армии вера в Деда Мороза особенно обостряется.

— Пишет тебе воин вооруженных сил РФ с одной просьбой: хочу попросить здоровья родителям, — читает очередное письмо помощница зимнего волшебника.

— Но чаще всего просят сладостей: сгущенки, конфет. И просто передать привет родным, — рассказывает Надежа Никитина.

В морозном царстве горячая пора. В своей вотчине Дед Мороз сутками напролет читает письма от тех, кто в него верит. Своей популярности среди взрослых Дедушка сходу находит объяснение.

— Так все просто. Взрослые это кто? Большие дети! — считает Дед Мороз.

Большие дети просят себе на новый год большие подарки.

— Если уж машинку просят — то побольше. Если домик — то не для Барби, а для Анастасии Юрьевны и Михаила Александровича, — сетует волшебник. И все же замечает — чаще письма от выросших детей отличаются трогательной заботой. Письмо от девочки Насти из Петербурга Деда Мороза, так и вовсе растрогало.

— Сразу видно: у Настеньки сердце доброе. Исполню, моя милая, все тобой задуманное, — пообещал Дедушка мороз.

И не верит Дед Мороз, что взрослые в него не верят. Лукавят, говорит — иначе откуда столько мешков с письмами? Авторам самых добрых посланий дедушка напишет ответ собственной ледяной рукой.