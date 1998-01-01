Видео: Кержаков передал сына бывшей жене Милане Тюльпановой

, 11:18 Видео 183

Милана Тюльпанова пришла за ребенком в сопровождении матери, судебного пристава, адвоката и психолога.

Фото, видео: © РИА Новости / Александр Вильф, ФАН

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Экс-футболист «Зенита» Александр Кержаков наконец-таки исполнил решение суда и передал сына Артемия бывшей супруге Милане. Видео, на котором мать забирает своего полуторагодовалого ребенка из особняка спортсмена опубликовало агентство ФАН.

Как отмечают журналисты, Кержаков вынес сына только спустя полчаса после того, как в его дом пришла «процессия». Передаче малыша матери предшествовал ряд конфликтов. Сначала Кержакова не устроило присутствие в его доме матери Миланы — Натальи Тюльпановой. Затем спор разогрелся вокруг присутствия в особняке водителя футболиста, которого представители его бывшей жены назвали «посторонним». Далее предметом недовольства стал факт видеосъемки процедуры.

Спустя полчаса споров, Александр передал маленького Артемия матери.

— Все, я не препятствую! — заявил футболист

Милана забрала ребенка и понесла его на улицу без верхней одежды, чем вызвала гнев бывшего мужа.

— Одеть-то можно ребенка! — кричал ей Кержаков.

Ранее Пятый канал публиковал комментарий Миланы Тюльпановой и ее адвоката, которые рассказали, как забирали ребенка у Кержакова. Девушка завернула малыша в мамину шубу, посадила в машину и отвезла домой.

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