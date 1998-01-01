Наталья Тюльпанова о Кержакове: «Стал со мной абсолютно по-другому разговаривать»

В программе Пятого канала «Светская хроника» Наталья Тюльпанова призналась, что Александр Кержаков бросил Милану сразу после смерти ее отца. Вместо того, чтобы поддержать беременную жену, футбольный нападающий начал ее оскорблять, обвинять в употреблении наркотиков, «таскать за шкирку» и даже угрожал выбросить в окно.

По мнению Натальи, спортсмен женился по расчету. Его отношение к Милане изменилось сразу после смерти тестя, который был известным российским политиком. Тюльпановой кажется, что рядом с женой спортсмена держали деньги ее отца.

Мать Миланы возмущена поведением российского футболиста. По ее словам, Кержаков не пустил жену даже на территорию своего коттеджа, пока сын был у него. Александр утверждал, что при телефонном разговоре не узнал голос супруги.

Ранее Пятый канал рассказывал, что Милана Тюльпанова наконец забрала своего сына у Александра Кержакова. Это произошло 24 декабря.