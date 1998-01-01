Новый год и сразу смерть: Уфологи предсказывают атаку Нибиру 1 января

Уфологи в очередной раз увидели между Солнцем и Землей Планету Х — Нибиру и рассчитали, когда она врежется в землю. По их мнению, тотальный апокалипсис ждет нас уже 1 января, передает портал vistanews.ru.

Нибиру — неоткрытая планета за орбитой Плутона, в которую верят некоторые уфологи. Официальная наука существование Планеты Х не признает, но тем не менее, астрономы активно изучают дальние уголки Солнечной системы.

Как считают адепты теории о Нибиру, с 20 декабря планета летит к нам все быстрее. Благодаря фото, на которых якобы видно увеличивающееся небесное тело, они рассчитали, что смертельный удар от Нибиру ожидает нас 1 января 2019 года.

Ранее Пятый канал рассказывал об уфологах, которые считают метеорит из Хабаровска обломком Нибиру.