Новый год и сразу смерть: Уфологи предсказывают атаку Нибиру 1 января

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Планета Х летит к Земле с огромной скоростью, считают конспирологи.

Фото: pixabay.com

Уфологи в очередной раз увидели между Солнцем и Землей Планету Х — Нибиру и рассчитали, когда она врежется в землю. По их мнению, тотальный апокалипсис ждет нас уже 1 января, передает портал vistanews.ru.

Нибиру — неоткрытая планета за орбитой Плутона, в которую верят некоторые уфологи. Официальная наука существование Планеты Х не признает, но тем не менее, астрономы активно изучают дальние уголки Солнечной системы.

Как считают адепты теории о Нибиру, с 20 декабря планета летит к нам все быстрее. Благодаря фото, на которых якобы видно увеличивающееся небесное тело, они рассчитали, что смертельный удар от Нибиру ожидает нас 1 января 2019 года.

Ранее Пятый канал рассказывал об уфологах, которые считают метеорит из Хабаровска обломком Нибиру.

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Комментарии

Марья Попова Сегодня, 17:30 #

То ее уничтожили, то летит, вы сами то не устали?

Nikolai Arbaev Сегодня, 17:34 #

Мир может предотвратить угрозу ; атаковав всеми силами в космосе , в стратосфере и на земле ядерными ракетами , "Боевыми лазерами" . Зависит и от степени готовности и количества ПВО и космических сил разных стран . Надеюсь перед лицом опасности сработаются ... .

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