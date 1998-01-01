Бетонный мост, напечатанный на 3D‐принтере, открыли в Китае

Мост, напечатанный на 3D-принтере, установили в Шанхае. Авторы переправы признались: 15-метровое сооружение создавали чуть более месяца. Но подчеркивают: это никак не повлияло на качество, срок службы моста — более 30 лет. И первые пешеходы уже испытали конструкцию на прочность.

На данный момент — мост считается самым длинным в мире среди бетонных — из напечатанных с применением новейших технологий. В ближайшее время сооружение сделают более привлекательным — покрасят и, возможно, добавят элементы декора.

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