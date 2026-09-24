Профессор Толкачев назвал расширение базы НДФЛ цивилизационным шагом для России

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист Эксклюзив 45 0

Нововведение может затронуть доходы от недвижимости, ценных бумаг и другие процентные поступления.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

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Расширение базы налогообложения за счет дополнительных доходов граждан может стать важным изменением для российской налоговой системы. Такое мнение в беседе с 5-tv.ru высказал профессор кафедры экономической теории Финансового университета при Правительстве РФ, доктор экономических наук Сергей Толкачев.

По словам эксперта, в новом бюджете особое внимание уделено вопросу социальной справедливости. Он отметил, что в налогооблагаемую базу по НДФЛ могут включить доходы граждан от продажи недвижимости, ценных бумаг и другие процентные доходы.

«В этом не просто проявляется фискальная инициатива Минфина по расширению налогооблагаемой базы, но в этом проявляется еще очень важная черта — наша налоговая система становится более цивилизованной», — заявил Толкачев.

Он пояснил, что ранее в НДФЛ в основном учитывались текущие доходы — заработная плата и доходы от предпринимательской деятельности. Теперь к ним могут добавить доходы рентного и процентного характера.

По словам профессора, это может привести к изменению налоговой нагрузки для отдельных категорий граждан. Сейчас ставка НДФЛ составляет от 13 до 22% в зависимости от уровня дохода.

«Очень важная черта цивилизованной налоговой системы — перенос акцента на налогообложение конечных доходов граждан, то есть на прямые налоги. В отличие от косвенных налогов, на чем традиционно держался и остается наш бюджет. Повышение степени налогообложения личных доходов граждан — это важный цивилизационный шаг», — отметил эксперт.

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