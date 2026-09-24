Москвичка приревновала мужа к актеру Вельдину и вызвала «спецназ»

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Дарья Корзина
Дарья Корзина 34 0

Его заманили в квартиру, где его уже ждали люди в масках.

Фото, видео: Telegram/Столичный СК/skmoscowgsu; 5-tv.ru

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Москвичка заказала нападение на актера Вельдина из-за его дружбы с ее мужем

Актер Сергей Вельдин рассказал 5-tv.ru о нападении, которое, по его версии, организовала жена его давнего друга. По данным источника, 30-летняя москвичка Анна Б. заплатила 30 тысяч рублей за инсценировку задержания и привлекла к ней трех мужчин.

С Сергеем женщина решила разобраться из-за его общения с мужем. Вельдин говорит, что дружил с этим человеком около восьми лет. Они вместе играли в футбол и продолжали встречаться после занятий. Однако Анне не нравилось, что друзья снова начали общаться.

Она стала обвинять Вельдина в том, что он помогает ее супругу покупать наркотики.

В какой-то момент Сергею позвонил мужчина, представившийся полицейским, и вызвал его в отдел из-за якобы поступившего заявления. Когда актер приехал, выяснилось, что такого сотрудника в полиции нет.

После этого в социальных сетях Вельдин познакомился с девушкой по имени Алина. Она начала ставить ему лайки, а затем предложила встретиться. 18 сентября они погуляли, выпили кофе и прошлись по Тверскому району. После этого девушка предложила зайти в квартиру в том же районе, сославшись на желание заказать пиццу.

Но в квартире актера ждали трое мужчин в масках с надписью «Спецназ». Они надели на Сергея наручники, отобрали телефон и начали его избивать. Нападавшие потребовали, чтобы он прекратил общение с мужем Анны. Один из мужчин, по словам Вельдина, направил на него пистолет. Кроме того, актеру угрожали подбросить наркотики и отправить в СИЗО.

В квартире Сергея удерживали около часа и 20 минут. Перед тем как его отпустить, к нему вышла сама Анна и спросила, понял ли он «намек».

В итоге женщину и троих предполагаемых исполнителей задержали. Еще одного участника нападения пока разыскивают. На допросе Анна настаивала, что произошедшее было розыгрышем.

Ранее 5-tv.ru сообщал о последствиях стрельбы Джигана в загородном доме. В момент происшествия в элитном подмосковном коттедже находились дети рэпера.

Рэпер Джиган (Денис Устименко-Вейнштейн) удерживал работников дома и охрану, угрожал им оружием, а затем открыл стрельбу. Инцидент произошел в ночь с 3 на 4 июля. Артист вооружился карабином «Сайга-9», переоделся в одежду в стиле Рембо и собрал сотрудников в доме. Во время стрельбы один из охранников получил ранения руки и ноги.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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