Патрушев: США и Украина используют неонацистов в своих политических интересах

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В Вашингтоне заинтересованы, чтобы Порошенко пошел на второй президентский срок.

Фото: © РИА Новости / Григорий Сысоев

США хотели бы и дальше видеть марионеточного президента Украины Петра Порошенко на этом посту после выборов в конце марта будущего года. Вашингтон даже готов не замечать возведение Киевом неонацизма в ранг государственной политики. Об этом заявил секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев «Российской газете».

 — Очевидно, что Вашингтон, заинтересованный в сохранении Порошенко в качестве главы государства на второй срок, готов закрыть глаза на его связи даже с самыми одиозными деятелями из лагеря украинских неонацистов, — сказал Патрушев.

По его словам, именно ощущение этой поддержки позволяет Порошенко уверенно идти на любые провокации, в том числе на российско-украинской границе, и это не заставит себя долго ждать.

— С учетом приближающихся выборов, можно прогнозировать, что новые подобные акции при поддержке США следует ждать уже в ближайшем будущем, — отметил глава Совбеза РФ.

Более того, у Порошенко есть стратегия использовать неонацистские и ультраправые силы в собственных политических интересах.

— Ультраправые силы активно легализуются, обретают экономический и социальный фундамент, устанавливают связи с неонацистскими группировками за рубежом, — рассказал Патрушев.

Он отметил, что сами американские СМИ сообщают, что на базе неонацистского батальона «Азов»* тренируются американские радикалы, продвигающие идею «белого превосходства».

Кроме того, Патрушев предостерег, что в Европе близится перспектива формирования неонацистского союза. В частности, этому способствует курс на пересмотр истории, прежде всего признанных итогов Второй мировой войны, взятый рядом западных государств.

— Освобождение Европы от нацизма советской армией замалчивается, тогда как преступления гитлеровского режима и его пособников намеренно преуменьшаются, а отдельными «младоевропейцами» — даже героизируются, — подчеркнул он.

Как отметил Патрушев, многие страны поддерживают Россию в вопросе опасности возрождения нацизма, например, Израиль, гражданам которого не нужно напоминать о том прошлом.

— А что касается позиции США и некоторых европейских стран, то в этом, как раз, нет ничего удивительного и нового. Достаточно вспомнить, что точно так же Запад закрывал глаза на возникновение нацизма после Первой мировой войны. Многие видные политики в Великобритании, Франции, США видели в нацистах в 1920–1930 годы потенциальных союзников, которых можно будет легко отправить в «крестовый поход» против Советского Союза, — сказал Патрушев.

Ранее Пятый канал сообщал, что киевский режим утвердил день рождения националиста Степана Бандеры* как официальный праздник. Кроме того, Порошенко приравнял участников ОУН-УПА* к ветеранам Великой отечественной войны.

* — запрещены в РФ

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