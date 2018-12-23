Порошенко приравнял участников ОУН-УПА* к ветеранам ВОВ

Героизация участников националистических организаций «расцветает» на Украине пышным цветом — президент страны Петр Порошенко приравнял их к ветеранам Великой Отечественной войны и назвал борцами за независимость страны.

Порошенко закрепил это законодательно, подписав внесение соответствующих поправок в закон «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты», сообщает РИА Новости.

Согласно документу, к новой «привилегированной» категории украинцев относятся участники Украинской повстанческой армии*, вооруженных подразделений Организации украинских националистов* и других националистических организаций, которые будут получать те же государственные социальные гарантии, что и участники боевых действий.

Осенью этого года в армии Незалежной было законодательно закреплено националистское приветствие «Слава Украине».

Кроме того, власти Украины сделали день рождения националиста Степана Бандеры официальным праздником — на 1 января 2019 года по этому случаю в Незалежной запланированы официальные торжества.

Ранее Пятый канал рассказывал, что в Киеве школьники теперь изучают «воинскую доблесть» на примере дивизии СС «Галичина»*. «Промывку мозгов» украинским детям проводит сообщество, которое восхваляет соотечественников, служивших в нацистских подразделениях.

* — запрещены в РФ.