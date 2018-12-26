Россияне вновь посчитали Безрукова лучшим актером года

По завершении 2018 года ВЦИОМ провел традиционный опрос о предпочтениях россиян в выборе популярных персон, фильмов и книг, пишет РИА Новости.

Так, 8% жителей страны среди актеров посчитали лучшим Сергея Безрукова, при чем он пользуется такой симпатией уже не первый год подряд. Следом идут Константин Хабенский (5%) и Владимир Машков (4%).

Музыкантом 2018 года, по мнению россиян, стал Филипп Киркоров (10%). На втором месте пианист Денис Мацуев (6%), на третьем — Николай Басков (5%). За ними следуют Алла Пугачева, скончавшийся год назад оперный певец Дмитрий Хворостовский и Сергей Шнуров (у всех по 3%).

В рейтинге сериалов самыми популярными оказались детективы «Полицейский с Рублевки» и «Мажор» (по 5%), далее идут «След» Пятого канала, «Пес» и «Тайны следствия» (по 4%).

Самой популярной телепередачей стал проект телеканала «Россия-1» — ток-шоу «60 минут» (так считают 8% опрошенных).

Лучшими фильмами 2018 года, по результатам опроса, стали «Движение вверх» и трилогия «Гоголь» (по 3%), а также «Мстители» и «Т-34» (по 2%).

Исследование ВЦИОМ показало, что по итогам года россиянам сложнее всего было определиться с лучшими книгами — все содержательные ответы набирали не более 2%. Среди этих граждан лидерами стали Дарья Донцова, Александр Пушкин и Захар Прилепин.

В декабрьском опросе приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет.

Ранее Пятый канал рассказывал, что, по данным ВЦИОМ, подавляющее большинство россиян чувствуют себя счастливыми.