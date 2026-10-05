Семейная подушка: помощь детям с ипотекой может поставить под угрозу накопления родителей

Инвестстратег Бахтин призвал не отдавать детям на ипотеку пенсионные накопления

Помогать детям с первоначальным взносом по ипотеке стоит за счет денег, которые не понадобятся родителям для собственной жизни на пенсии. Передача значительной части накоплений может нарушить финансовую устойчивость семьи. Об этом порталу Газета.ру рассказал инвестиционный стратег Александр Бахтин.

По его словам, такая поддержка оправданна, когда пенсионный капитал и финансовая подушка уже сформированы, а выделяемая сумма — дополнительный резерв. Чем больше времени остается до завершения трудовой деятельности, тем выше возможность восстановить потраченные средства.

«Особенно опасно ради него продавать единственное жилье, расходовать капитал, который должен приносить доход на пенсии, или полностью лишаться финансовой подушки», — предупредил Бахтин.

Единой безопасной доли сбережений для всех семей нет: она зависит от доходов, имущества и других ресурсов. Снять средства со вклада или продать актив допустимо, если они не единственные. Кредит эксперт считает возможным при льготной ставке и понятном источнике погашения. При этом залог родительского жилья грозит его потерей, если дети перестанут выплачивать долг.

До передачи денег Бахтин рекомендовал проверить официальный доход будущего заемщика, кредитную историю и размер платежа. Желательно, чтобы ипотека забирала не более 30–35% дохода.

Помощь можно оформить договором дарения, займа или покупкой доли в квартире на имя родителей. По словам эксперта, дарение конкретному ребенку помогает подтвердить личный характер средств при разводе. Заем предполагает реальный график возврата, а доля лучше защищает вложения родителей, хотя усложняет структуру собственности.

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