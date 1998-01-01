В Госдуме предложили упростить прием в садик для детей одиноких родителей

Костромские депутаты предлагают упростить прием в детский сад малышей, которых воспитывает только один родитель. Письмо с соответствующей инициативой чиновники направили в Госдуму.

По мнению депутатов из Костромы, матери и отцы, которые растят детей в одиночку, должны иметь определенные преимущества в этом вопросе. Авторы письма обращают внимание на то, что необходимость как можно быстрее вернуться к работе у одиноких родителей стоит гораздо острее, сообщает RT. Финансовое состояние таких семей нередко оказывается плачевным. При этом зачастую у одиноких мам и пап нет возможности подождать места в детском саду на общих основаниях, поручив присмотр за ребенком родственникам.

Ранее Пятый канал рассказывал еще об одной инициативе, связанной с одинокими родителями — в Минтруд поступило предложение при разводе выплачивать алименты не только ребенку, но и неработающему бывшему супругу.