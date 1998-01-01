Россиян могут обязать выплачивать алименты неработающим экс-супругам

, 3:18 Репортаж 217

Председатель родительского комитета Ирина Волынец предложила Минтруду обязать работающего родителя после развода платить алименты неработающему супругу или супруге, с которым проживают дети.

Фото, видео: Пятый канал, Известия/ Михаил Терещенко

Развод может, что называется, влететь в копеечку. В России предложили платить алименты не только на детей, но и на содержание безработного супруга, на чьем попечении остались малолетние.

По мнению правозащитницы Ирины Волынец, это не только на пользу ребенку, но и взрослому — мол, пусть сто раз подумают, прежде чем развестись. При этом сумма выплат не должна быть ниже одного МРОТ и будет выплачиваться до тех пор, пока иждивенец не устроится на работу. Ну или ребенку не исполнится 18 лет.

— Мы не выступаем против мужчин! Мы выступаем против того супруга, который не выполняет добросовестно свои обязанности после развода. В случае, если он хотел помогать, для него эти новые правила не будут какой-то обузой, не будут чем-то недостижимым, — сказала председатель национального родительского комитета Ирина Волынец.

Однако, эксперты опасаются: не обернется ли забота о детях массовым тунеядством? Ведь торопиться с поиском работы — в случае принятия закона — никто не будет. Наоборот, постараются просидеть на шее алиментщика — подольше. К тому же отследить, на что бывшая (или бывший) потратили деньги, практически невозможно. А вдруг экс-супруга купила норковую шубу или отправилась в круиз с новым поклонником? А на что жить человеку, который содержит не одного, а скажем, троих детей?

— Если это алименты на одного ребенка, это один вопрос. А если на двух? На трех? И еще родителю платить. Это никаких МРОТОВ не хватит. Обречен на нищенское существование, тот человек, который обязан выплачивать эти алименты, — сказал исполнительный директор межрегиональной общественной организации «Союз Отцов» Юрий Соленов.

При таких перспективах и жениться никто не захочет. Впрочем, законопроект пока еще в стадии разработки.

 

Ранее Пятый канал сообщал о том, как Виктория Боня прокомментировала идею выплачивать алименты неработающим экс-супругам: «Вообще никто не захочет жениться!».

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