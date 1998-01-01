Киев заявил о взятии под контроль почти всей «серой зоны» Донбасса

Вооруженные силы Украины взяли под контроль две третьих территорий зоны безопасности в Донбассе, определенной минскими соглашениями. Об этом заявил советник президента Незалежной Юрий Бирюков, пишет RT.
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«Серая зона», иначе называемая зоной безопасности, разделяет территории, подконтрольные Украине и самопровозглашенным Донецкой и Луганской народным республикам. Она была введена в рамках Второго минского соглашения в 2015 году. Пересечение границ зоны войсками той или иной стороны является нарушением договоренностей.
Ранее в МИД РФ заявили, что Украина может перейти к боевым действиям в Донбассе в ближайшие дни.