Киев заявил о взятии под контроль почти всей «серой зоны» Донбасса

Вооруженные силы Украины взяли под контроль две третьих территорий зоны безопасности в Донбассе, определенной минскими соглашениями. Об этом заявил советник президента Незалежной Юрий Бирюков, пишет RT.

— От того состояния, в котором мы начали в мае 2014 года, две трети территории были освобождены. Практически вся так называемая «серая зона» уже сейчас полностью освобождена и взята под контроль , — заявил советник Порошенко в эфире телеканала «Прямой».

«Серая зона», иначе называемая зоной безопасности, разделяет территории, подконтрольные Украине и самопровозглашенным Донецкой и Луганской народным республикам. Она была введена в рамках Второго минского соглашения в 2015 году. Пересечение границ зоны войсками той или иной стороны является нарушением договоренностей.

Ранее в МИД РФ заявили, что Украина может перейти к боевым действиям в Донбассе в ближайшие дни.