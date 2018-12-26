Популярная певица Светлана Лобода озадачила поклонников постом в социальной сети, в котором пожаловалась на отсутствие настроения. В то же время исполнительница уверила фанатов, что сложный период в жизни не станет причиной для отмены концертов. Этот пост певица сопроводила откровенной фотографией с глубоким декольте.

— Сегодня не очень-то и весело, но концерты по расписанию… — написала Лобода.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от LOBODA (@lobodaofficial) 26 Дек 2018 в 11:51 PST

Поклонники знаменитости стали гадать, что же произошло в жизни их кумира. Кто-то решил, что Светлана просто переутомилась из-за насыщенного концертного графика. Другие же подумали, что причина гораздо серьезнее. Люди предположили, что Лобода повздорила с лидером Rammstein Тилем Линдеманном, роман с которым, ей приписывают.

Что бы то ни было, поклонники Светланы призвали ее не грустить и больше отдыхать. В идеале — отправиться в теплые страны.

— Почему не весело? Нужен отпуск на море.

— Прошу, не надо грустить… Прошу!

Ранее Пятый канал рассказывал, как Лобода ответила на вопрос об отце своей дочери.