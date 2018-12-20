Лобода ответила на вопрос об отце своей дочери

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Певица объяснила, почему скрывает имя своего возлюбленного.

Фото: www.globallookpress.com

Личная жизнь певицы Светланы Лободы не дает покоя ее поклонникам. Певица недавно родила дочь и скрывает, кто отец ребенка. Ведущий нового интернет-шоу GazLive решили спросить Светлану об этом напрямую.

 
 
 
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Журналист поинтересовался у знаменитости, правда ли, что отец малыша лидер немецкой группы Rammstein Тилль Линдеманн, с которым ее часто видели вместе. Певица не торопилась с ответом, а затем все же выдала:

— Мне не очень можно об этом рассказывать — у меня контракт…

Ранее Пятый канал рассказывал о том, что Лобода привезла дочку на концерт Тилля Линдеманна в московском клубе. А до этого лидер Rammstein «выкрал» Светлану Лободу после ее выступления в Германии.

 

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