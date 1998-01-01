Путин встретился с мальчиком, который мечтал пожать президенту руку

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Владимир Путин пообщался с десятилетним Колей Кузнецовым в Кремле и пожал ему руку.

Фото, видео: ТАСС / Алексей Дружинин, Пятый канал

Президент России Владимир Путин исполнил мечту тяжелобольного мальчика из Ставропольского края Коли Кузнецова, который хотел пожать руку главе государства.

Российский лидер принял в Кремле юного ставропольца и его маму, пожал руку и расписался на его форме для занятий самбо, которые он временно вынужден оставить.

До встречи с президентом для гостей провели экскурсию по Кремлю, а после нее мальчик с мамой оправились в поездку по Москве, а первым делом — в музей оружия в Измайлово.

О мечте Коли Кузнецова Владимир Путин узнал 5 декабря во время встречи с волонтерами на форуме добровольцев. Президента познакомили с проектом «Мечтай со мной», который исполняет желания тяжелобольных детей. Глава государства взял все пять конвертов стенда и уже исполнил четыре мечты маленьких россиян.

Ранее Пятый канал рассказывал о сбывшейся мечте «хрустального» мальчика из Петербурга.

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