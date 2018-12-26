Ким Кадашьян рассказала, как худеет после Рождества

Звезда американских реалити-шоу Ким Кардашьян весело и с размахом отметила Рождество. Однако последствия праздника не заставили себя ждать — сытный праздничный стол сказался на фигуре шоувумен, и теперь она вынуждена придерживаться диеты.

Помощниками жены рэпера Канье Уэста в этом нелегком деле стали овощные салаты. Фото с одним из них звезда выложила в Instagram. На снимке Кардашьян позирует в обтягивающем топике. В руке у нее, судя по ингредиентам, салат «Цезарь» без заправки.

— Возвращаюсь к салатам, — прокомментировала снимок шоудива.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Kim Kardashian West (@kimkardashian) 26 Дек 2018 в 1:48 PST

Как ранее рассказывал Пятый канал, Кардашьян отметила Рождество вместе со своими знаменитыми коллегами. На вечеринке в Лос-Анджелесе были замечены Пэрис Хилтон, Дженнифер Лопез, Джон Ледженд и многие другие.