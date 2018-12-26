Ким Кадашьян рассказала, как худеет после Рождества

, 14:00 Фото 48

Шоувумен верит, что овощи спасут ее от лишних килограммов.

Фото: Instagram @kimkardashian

Звезда американских реалити-шоу Ким Кардашьян весело и с размахом отметила Рождество. Однако последствия праздника не заставили себя ждать — сытный праздничный стол сказался на фигуре шоувумен, и теперь она вынуждена придерживаться диеты.

Помощниками жены рэпера Канье Уэста в этом нелегком деле стали овощные салаты. Фото с одним из них звезда выложила в Instagram. На снимке Кардашьян позирует в обтягивающем топике. В руке у нее, судя по ингредиентам, салат «Цезарь» без заправки.

Возвращаюсь к салатам, — прокомментировала снимок шоудива.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Kim Kardashian West (@kimkardashian)

Как ранее рассказывал Пятый канал, Кардашьян отметила Рождество вместе со своими знаменитыми коллегами. На вечеринке в Лос-Анджелесе были замечены Пэрис Хилтон, Дженнифер Лопез, Джон Ледженд и многие другие.

Читайте также

Подпишитесь на ленту Яндекс.Дзен!Читайте новости Пятого канала
в ленте Яндекс Дзен

Последние новости

14:38
Западные СМИ обсуждают успешные испытания «Авангарда»
14:26
ЦОДД заранее предупредил водителей Москвы о непростой ситуации на дорогах
14:26
Количество невыездных россиян достигло максимума в концу 2018 года
14:22
Пассажиров рейса Новосибирск-Москва напугали языки пламени в двигателе
14:19
«Женился по глупости»: Боярский рассказал об отношении к штампу в паспорте
14:14
«Чтобы всем было джинглбэлсно» — Дакота порадовала фанатов откровенным фото
14:12
Первые поезда проедут по Крымскому мосту в конце 2019 года
14:00
Ким Кадашьян рассказала, как худеет после Рождества
13:53
Вид на жительство в России для иностранцев предложили сделать бессрочным
13:39
Жена Башарова пообщалась с журналистами после сообщений об избиении
13:35
Елена Борщева показала на фото своего мускулистого «поставщика» яиц для поделок
13:24
Украинский политолог Ковтун попал в базу данных сайта «Миротворец»
13:10
Владимир Путин поздравил сотрудников МЧС с Днем спасателя
13:03
В Москве пассажир смертельно ранил таксиста — кадры с места событий
12:49
Московский проспект в Петербурге перекрыли из-за прорыва трубы
12:43
Обыски в компании «Красное&Белое» завершились
12:29
«Переживаю за сестру» — брат жены Башарова рассказал, как актер сломал ей нос
12:23
Звезда сериала «Громовы» Глафира Тарханова ответила на слухи о беременности
12:10
«Не очень-то весело» — Лобода озадачила поклонников откровенным постом
11:59
Милонов предложил губернаторам выйти на зарядку 1 января

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Смотрите также

26 декабря

Видео: Ким Кардашьян и Пэрис Хилтон скатились с горки в откровенных нарядах

Лучшие места для встречи Нового года — 2019 в Москве
Где весело встретить Новый год — 2019 в Санкт-Петербурге
Новогоднее обращение Владимира Путина в 2019 году
Кроссворд: необычные новогодние традиции народов мира

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

Только на Пятом! «Вся правда о праздничном столе»

Специально для своих зрителей Пятый составил рейтинг самых популярных новогодних блюд и выяснил, как выбрать действительно качественные продукты и напитки, которые будут не только вкусны, но и безопасны для здоровья.

5-tv.ru

Цифры дня

От Твери до Хабаровска «Своим» открыты двери!

Показ премьерных серий детектива «Свои» в Твери, Казани, Новосибирске, Томске и Хабаровске принёс Пятому каналу почётное серебро в аудитории «Все 18+».

Для рекламодателей

Пресса о компании

80 лет — время побед: Пятый канал подводит итоги года

2018-й год по праву войдет в историю Пятого канала, как один из самых успешных и ярких периодов.

5-tv.ru

Реклама