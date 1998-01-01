Видео: Ким Кардашьян и Пэрис Хилтон скатились с горки в откровенных нарядах

Ким Кардашьян и Пэрис Хилтон развлекаются по-зимнему: две звезды съехали со снежной горки в откровенных, облегающих платьях. Как сообщает The Sun, веселье происходило на ежегодной рождественской вечеринке в доме Кардашьян. Ким опубликовала видео веселья в Stories своего Instagram и сделала фото в роскошном наряде.

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Рождественская вечеринка звездного семейства проходила в Лос-Анджелесе, для которого снег — большая редкость. Чтобы Ким и Пэрис смогли похвастаться своими нарядами и скатиться с горки, был закуплен искусственный снег. Кроме развлечений Кардашьян и Хилтон, на вечеринке заметили Дженнифер Лопез и певца Джона Ледженда, который исполнил песню «Christmas Time in the City».

Ранее Пятый канал рассказывал об откровенном фото Анастасии Квитко, которую называют «Русская Кардашьян».