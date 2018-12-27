Певица Дакота, недавно разорвавшая отношения с Владом Соколовским, постепенно отходит от семейной драмы. Если раньше девушка рассказывала поклонникам, как тяжело переживает развод, то теперь радует их новыми «горячими» снимками.

Певица уже начала подготовку к Новому году и выложила в сеть фото в своем сексуальном праздничном костюме. На снимке бывшая жена Соколовского позирует в блестящем пиджаке, надетом на голое тело. В комментариях к записи певица выразила надежду, что ее фото поднимает подписчикам настроение.

— Чтобы у всех у вас на душе сегодня было хоть чуточку джинглбэлсно, — написала Дакота.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от РИТА ДАКОТА (@ritadakota) 26 Дек 2018 в 9:45 PST

Поклонники Риты оценили и ее настрой, и ее наряд. Подписчицы певицы признались, что сами бы хотели такой пиджак в свой гардероб.

— Как тебе круто этот пиджак! Тоже такой хочу!

— Секси! Очаровательная и чудесная!

— Вот как? Как можно быть такой роскошной и такой простой, и настоящей одновременно, — гласят комментарии под фото выпускницы «Фабрики звезд».

Ранее Пятый канал рассказывал, какой прогноз экстрасенс дал на воссоединение Дакоты и Соколовского.