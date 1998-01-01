Уэйна Руни обыскали перед входом на стадион Олд Траффорд

Легендарный футболист Манчестер Юнайтед Уэйн Руни решил поддержать «красных дьяволов» в домашнем матче 19 тура АПЛ против Хаддерсфилда на стадионе Олд Траффорд. Однако пройти на стадион беспрепятственно бывшему игроку манкунианцев не удалось. Стюарды родного стадиона решили убедиться, что Уэйн Руни не принес на арену ничего запрещенного и как следует обыскали футболиста. И только после детального досмотра легенда футбола смог попасть на стадион.

Wayne Rooney for Manchester United:



Games — 559

Goals — 253



United steward be like…



«Better safe than sorry.» 🤣 #mufc [433] pic.twitter.com/ETzFlDGDcp — United Xtra (@utdxtra) 26 декабря 2018 г.

Уэйн Руни отдал «Манчестер Юнайтед» 13 лет своей карьеры. За это время он провел 559 матчей, в которых отметился 253 забитыми голами. Также в его активе 120 поединков и 53 мяча за сборную Англии.

Игра между МЮ и Хаддерсфилдом завершилась уверенной победой подопечных Сульшера со счетом 3:1, сообщает Ru.tsn.ua.

Ранее Пятый канал сообщил, что Кокорин и Мамаев сыграют в «тюремный» футбол.