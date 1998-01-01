Уэйна Руни обыскали перед входом на стадион Олд Траффорд

, 21:27 26

Легенда Манчестер Юнайтед решил поддержать манкунианцев на родном стадионе.

Легендарный футболист Манчестер Юнайтед Уэйн Руни решил поддержать «красных дьяволов» в домашнем матче 19 тура АПЛ против Хаддерсфилда на стадионе Олд Траффорд. Однако пройти на стадион беспрепятственно бывшему игроку манкунианцев не удалось. Стюарды родного стадиона решили убедиться, что Уэйн Руни не принес на арену ничего запрещенного и как следует обыскали футболиста. И только после детального досмотра легенда футбола смог попасть на стадион.

Уэйн Руни отдал «Манчестер Юнайтед» 13 лет своей карьеры. За это время он провел 559 матчей, в которых отметился 253 забитыми голами. Также в его активе 120 поединков и 53 мяча за сборную Англии.

Игра между МЮ и Хаддерсфилдом завершилась уверенной победой подопечных Сульшера со счетом 3:1, сообщает Ru.tsn.ua.

Ранее Пятый канал сообщил, что Кокорин и Мамаев сыграют в «тюремный» футбол.

Читайте также

Только в нашей группе ВКонтакте!Больше фото и видео, опросы, живое общение
и не только серьёзные новости!

Последние новости

22:16
Двушечку! Тимати подарил московскую квартиру случайной поклоннице
21:58
Поклонники солистки IOWA в восторге от ее нового видеоролика
21:47
«Бармаглот» в деле: Создатели «Черного Зеркала» анонсировали новый эпизод
21:27
Уэйна Руни обыскали перед входом на стадион Олд Траффорд
21:15
Стали известны подробности избиения Башаровым своей супруги
20:50
«Стекла даже во рту!» — пострадавшая при столкновении локомотива и маршрутки
20:45
Видео: Москвич пострадал, пытаясь помочь упавшей на рельсы пассажирке метро
20:38
Футбольный агент рассказал какие трансферы возможны в РПЛ
20:30
Появилось видео из Вены, где неизвестные напали на католиков в церкви
20:19
Нас не догонят! Комплекс «Авангард» недосягаем для существующих противоракет
20:05
Порядка 15 человек получили ранения при нападении на церковь в Вене
19:55
«Беспокойной ночи»: Ученые выяснили причину «буйного лунатизма»
19:49
Пожилой француз решил покорить Атлантику на неуправляемой бочке
19:35
«У края пропасти»: Глава РУСАДА предупредил об угрозе спортивной изоляции России
19:30
Видео: Белый Lamborghini бросили в центре Петербурга
19:23
Фото: Волочкова украсила елку носками таинственного ухажера
19:20
Автошколы, выпускающие неподготовленных водителей, предлагают наказывать рублем
19:08
Российские конструкторы создали малозаметную ракету-мишень
19:01
Где и как встретить свою любовь в новогодние праздники — советы эксперта по отношениям
18:51
Музей «Гараж» и Одноклассники создали онлайн-гид по выставке «Ткань процветания»

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

Только на Пятом! «Вся правда о праздничном столе»

Специально для своих зрителей Пятый составил рейтинг самых популярных новогодних блюд и выяснил, как выбрать действительно качественные продукты и напитки, которые будут не только вкусны, но и безопасны для здоровья.

5-tv.ru

Цифры дня

От Твери до Хабаровска «Своим» открыты двери!

Показ премьерных серий детектива «Свои» в Твери, Казани, Новосибирске, Томске и Хабаровске принёс Пятому каналу почётное серебро в аудитории «Все 18+».

Для рекламодателей

Пресса о компании

80 лет — время побед: Пятый канал подводит итоги года

2018-й год по праву войдет в историю Пятого канала, как один из самых успешных и ярких периодов.

5-tv.ru

Реклама