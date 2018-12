Уэйна Руни обыскали перед входом на стадион Олд Траффорд

Легендарный футболист Манчестер Юнайтед Уэйн Руни решил поддержать «красных дьяволов» в домашнем матче 19 тура АПЛ против Хаддерсфилда на стадионе Олд Траффорд. Однако пройти на стадион беспрепятственно бывшему игроку манкунианцев не удалось. Стюарды родного стадиона решили убедиться, что Уэйн Руни не принес на арену ничего запрещенного и как следует обыскали футболиста. И только после детального досмотра легенда футбола смог попасть на стадион.

Wayne Rooney for Manchester United:



Games — 559

Goals — 253



United steward be like…



«Better safe than sorry.» 🤣 #mufc [433] pic.twitter.com/ETzFlDGDcp