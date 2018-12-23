Кокорин и Мамаев сыграют в «тюремный» футбол

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Футболисты-дебоширы сыграют в матче с сотрудниками Бутырки.

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Зураб Джавахадзе

Тема:
Драка Кокорина и Мамаева 179

Александр Кокорин и Павел Мамаев могут принять участие в матче «заключенные против сотрудников», сообщает сайт МК. Мамаев уже выразил свое согласие на участие, и обещает уговорить Кокорина и его младшего брата.

Идею футбольного матча между сотрудниками СИЗО и заключенными высказала общественница из «Сорока сороков» Елена Абдулаева. У этой православной организации уже есть опыт схожего матча — раньше их активисты играли со сборной работников Бутырки. Поэтому, пояснила Абдулаева, не будет проблем с полем — в СИЗО площадка есть, надо только почистить ее от снега.

Сам Мамаев, с которым корреспонденты пообщались в тюремном тренажерном зале, с большим энтузиазмом отнесся к подобной идее.

— Я, конечно, за! Отличная идея! Все, что мне нужно, — чтобы я сам собрал команду. Кокориных — старшего и младшего — уговорю, не сомневайтесь! Никто не откажется, вот увидите, — пояснил скандальный футболист.

Не против оказалось и руководство ФСИН.

— Волею случая в Бутырке отказались два выдающихся футболиста. Встретиться с ними на футбольном поле на свободе было бы просто нереально для подавляющего большинства граждан. Но так случилось, что они попали к этим самым простым гражданам за решетку, — объяснил заместитель директора ФСИН России генерал-лейтенант Валерий Максименко.

К слову, недавно было заявлено, что «Бутырка», а вместе с ней еще один изолятор «Пресня», «доживает последние дни». Планируется строительство нового современного СИЗО с января 2019 года и продлится около года. Как сообщали СМИ, эта участь может также коснуться и «Матросскую тишину». Так что этот матч может стать поистенне легендарным и по другим причинам.

Скандальная история Кокорина и Мамаева, облетевшая всю страну, началась 8 октября с разгрома вагона в «Сапсане» и продолжилась избиением чиновника Александра Пака и водителя ведущей Первого канала. Кроме Кокорина-старшего и Мамаева в СИЗО оказался младший брат Кокорина и их друг Александр Протасовицкий.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что опальным футболистам ужесточили итоговое обвинение.

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Драка Кокорина и Мамаева 179
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