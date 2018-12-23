Кокорин и Мамаев сыграют в «тюремный» футбол

Александр Кокорин и Павел Мамаев могут принять участие в матче «заключенные против сотрудников», сообщает сайт МК. Мамаев уже выразил свое согласие на участие, и обещает уговорить Кокорина и его младшего брата.
Идею футбольного матча между сотрудниками СИЗО и заключенными высказала общественница из «Сорока сороков» Елена Абдулаева. У этой православной организации уже есть опыт схожего матча — раньше их активисты играли со сборной работников Бутырки. Поэтому, пояснила Абдулаева, не будет проблем с полем — в СИЗО площадка есть, надо только почистить ее от снега.
Сам Мамаев, с которым корреспонденты пообщались в тюремном тренажерном зале, с большим энтузиазмом отнесся к подобной идее.
Не против оказалось и руководство ФСИН.
К слову, недавно было заявлено, что «Бутырка», а вместе с ней еще один изолятор «Пресня», «доживает последние дни». Планируется строительство нового современного СИЗО с января 2019 года и продлится около года. Как сообщали СМИ, эта участь может также коснуться и «Матросскую тишину». Так что этот матч может стать поистенне легендарным и по другим причинам.
Скандальная история Кокорина и Мамаева, облетевшая всю страну, началась 8 октября с разгрома вагона в «Сапсане» и продолжилась избиением чиновника Александра Пака и водителя ведущей Первого канала. Кроме Кокорина-старшего и Мамаева в СИЗО оказался младший брат Кокорина и их друг Александр Протасовицкий.
Ранее Пятый канал сообщал о том, что опальным футболистам ужесточили итоговое обвинение.