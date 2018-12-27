Какое пророчество Ванги Елена Проклова хранила 25 лет

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Знаменитая актриса решила озвучить то, что ей передала ясновидящая.

Фото: Instagram @alenaproklova

Российская актриса Елена Проклова решила обнародовать пророчество, которое ей продиктовала знаменитая прорицательница Ванга. Ровно через 25 лет артистка связалась с редакцией одного из телевизионных шоу и заявила о готовности огласить тайное послание болгарской прорицательницы российскому народу, передают Дни.ру.

— Я дважды была у Ванги. В первый раз мне было всего 16 лет. Много серьезного она мне сказала из моей личной жизни, что плоть терять свою я буду, что много сложного будет в моей жизни. Но потом приобняла меня и сказала: «Счастливая будешь! Иди». Она мне сказала, что у меня будет два ребенка. И только тогда, когда с таким трудом я родила вторую дочь, я стала вспоминать, что она просила меня приехать еще раз, — рассказала артистка.

Второй раз Елена Проклова посетила ясновидящую в 1995 году. Артистка хотела поблагодарить Вангу за помощь, однако прорицательница даже слушать ее не стала:

Она сказала: «это все, девочка, не просто, через тебя передам следующее послание. Четверть века молчи, не смей никому говорить», — сообщила присутствующим в студии Елена.

Ванга приказала Прокловой, обнародовать пророчества лишь тогда, когда в течение 25 лет произойдет все, что она ей предрекла. Обещанное сбылось, поэтому актриса решилась рассекретить предсказание.

— Пройдет год, ты сможешь говорить всей России, что также и земли России и вернуться домой, как птицы вылетают из гнезда, а потом собираются в стаю. Станет Россия сильнее и крепче, и будет еще лучше, благоухать будет, как сад. Володя, Володя поведет Россию. Князь Владимир с ним трудно будет и стабильно, а потом расцветет, переход на высокий уровень, пусть соседи ее держатся, — записала в блокноте Елена Проклова со слов Ванги.

Напоследок, актриса заявила, что будущий 2019 год по славянскому календарю — это год парящего орла. Он станет судьбоносным в первую очередь для России и всего мира, сообщает сайт Дни.ру.

Ранее Пятый канал рассказал о гонорарах героев российских телешоу.

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