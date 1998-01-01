Песков рассказал о своем любимом виде спорта

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, с помощью какого вида спорта поддерживает свою физическую форму, учитывая напряженный рабочий график. По его признанию, он очень полюбил велоспорт.

— Я хожу в фитнес. Любимый вид спорта у меня уже три года — это велосипед, — цитирует ТАСС Пескова. — Зимой на тренажере, летом по горам на велосипеде, по трассам и так далее.

Пресс-секретарь президента РФ отметил, что «просто заболел этим видом спорта».

Ранее Пятый канал рассказывал, как Песков пошутил, что сбежал с работы ради посещения премьеры мюзикла на льду «Аленький цветочек», который поставила его супруга, знаменитая спортсменка Татьяна Навка.