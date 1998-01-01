Песков пошутил, что сбежал с работы ради премьеры нового шоу Навки

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Пресс-секретарь президента РФ отметил, что ему нужно было присутствовать на данном мероприятии.

Фото: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков приехал на премьеру нового шоу «Аленький цветочек» своей супруги-фигуристки Татьяны Навки, пошутив, что ради такого случая ему пришлось сбежать с работы.

— Сбежал. Даже не отпрашивался. Нужно было быть здесь, — сказал он.

Дмитрий Песков отметил, что в последние месяцы они с женой редко встречаются, у обоих много работы, сообщает РИА Новости.

Татьяна Навка планирует показать «Аленький цветочек» не только в Москве, но и в других городах России, а также за рубежом, но точных дат пока нет. В ледовой сказке главную роль Настеньки исполнила сама Навка, в роли Чудовища — многократный чемпион США Петр Чернышов. Вокальные партии за главных героев поют Ани Лорак и Григорий Лепс. Партию Принца — Александр Панайотов.

Ранее Пятый канал сообщил, что было в СМС Пескова Навке после показа «Аленького цветочка».

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