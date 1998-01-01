«Очередной пример охоты на русских» — финский правозащитник об аресте россиянки

, 2:17 Интервью 33

Гражданка России Мира Тэрада задержана 15 декабря в аэропорту Хельсинки по запросу США.

Фото, видео: Пятый канал, Вконтакте @johan_bekman

Задержание россиянки в Финляндии — очередной пример охоты на русских граждан властями США, считает финский публицист и правозащитник Йохан Бекман.

— Уже было несколько случаев по всему миру, когда власти США по крайне сомнительным основаниям арестовывают или требуют экстрадиции граждан России. Некоторые, к сожалению, были выданы, в том числе и из Финляндии. Это дело, конечно, на 100% политизировано. Это политическая кампания. Это политическая охота на русских граждан, и это попытка оказать давление на Россию. Фактически взяты заложники по всему миру, — сказал он в интервью Пятому каналу.

По словам Бекмана, это такая новая практика американцев против России с целью давления. На самом деле они таким образом ищут людей, которые могут им быть как-то полезны — владеют какой-либо информацией о России или технологическими знаниями, которые нужны США. В качестве последнего такого печального примера правозащитник привел дело находящейся в американской тюрьме Марии Бутиной.

— Очень печально, что это происходит в Финляндии, потому что это означает, что Финляндия имеет какие-то двусторонние интересы США и, к сожалению, намерена реализовать эти интересы, — констатировал Бекман.

Как ранее сообщал Пятый канал, 30-летняя гражданка РФ Мира Тэрада была задержана по запросу США в аэропорту Хельсинки 15 декабря. Женщину, которая с 2013-й по 2016 год проживала в Соединенных Штатах, обвиняют в отмывании денег и распространении наркотиков. Решение об экстрадиции финский суд должен принять 2 января.

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