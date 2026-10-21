«Молния-2» уничтожила пункт управления дронами. Лучшее видео из зоны СВО

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Ефросиния Арзуманова
Ефросиния Арзуманова 27 0

Подразделения группировки «Север» одновременно наступают на нескольких направлениях и продолжают создание полосы безопасности на территории Сумской и Харьковской областей.

Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Бобылев; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

«Молния-2» уничтожила пункт управления дронами ВСУ в Сумской области

Расчеты беспилотников самолетного типа «Молния-2» войск беспилотных систем 44-го армейского корпуса группировки войск «Север» ликвидировали пункты управления беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и живую силу подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне проведения СВО в Сумской области. Об этом сообщается в материале о работе подразделения.

Подразделения группировки «Север» одновременно наступают на нескольких направлениях и продолжают создание полосы безопасности на территории Сумской и Харьковской областей. Войска ежесуточно продвигаются вперед, оттесняя противника от государственной границы для обеспечения безопасности мирного населения.

В ходе выполнения разведывательно-ударных задач расчет БПЛА «Молния-2» обнаружил и уничтожил пункт управления беспилотными летательными аппаратами ВСУ в Сумской области. В ходе воздушного мониторинга операторы-разведчики вскрыли замаскированный объект противника, с которого осуществлялась координация полетов и применение ударных дронов. Координаты цели оперативно передали ударному расчету, оператор произвел точный пуск, в результате которого пункт управления был полностью уничтожен. Поражение цели подтверждено средствами объективного контроля.

Уничтожение объекта управления беспилотниками ВСУ существенно снижает возможности противника по ведению разведки и нанесению ударов с воздуха, что способствует успешному выполнению задач по расширению буферной зоны безопасности на Сумском направлении.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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