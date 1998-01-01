Владимир Путин устроил новогодний прием в Большом театре

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Министрам, губернаторам, мэрам, сенаторам и депутатам показали спектакль, символизирующий Новый год и Рождество — сказку-балет «Щелкунчик».

Фото, видео: Пятый канал

Новогодний прием от имени президента в этом году решили провести в нетрадиционном формате — в Большом театре. Вся политическая элита пожаловала. Центральные ложи заняли премьер и спикеры обеих палат парламента. Партер — министры, губернаторы, мэры, сенаторы, депутаты.

— Уходящий год был особенным, и разным для каждого человека, но объединил наше общество, наших граждан событиями, которые стали важными для всей России. Я имею ввиду реализацию крупных значимых проектов, таких как Крымский мост, чемпионат мира по футболу, который нами был проведен блестяще. Мы в целом вместе трудились для укрепления и процветания Родины, — сказал Владимир Путин.

Этим вечером в Большом давали «Щелкунчик» в постановке Юрия Григоровича. Этот балет — символ Нового года и Рождества. Блистательное выступление артистов и музыка Чайковского оставляют самые добрые чувства.

Ранее Пятый канал сообщал, что в Кремле состоялось одно из самых необычных заседаний Госсовета. Сначала там подвели итоги Года добровольца, а затем главы регионов и члены правительства поробовали себя в роли Дедов Морозов.

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