В Кремле подвели итоги Года добровольца и посетили «Елку желаний»

, 1:23 Репортаж 10

Политическая элита страны выступила в роли Дедов Морозов — им предстоит исполнить мечты маленьких россиян с «Елки желаний». Новогодние елки желаний — это один из проектов волонтеров.

Фото, видео: Пятый канал, www.globallookpress.com

В Кремле прошло одно из самых необычных заседаний Госсовета, за столом подводили итоги Года волонтера, а в Малахитовом фойе и Александровском зале установили новогодние елки желаний. На них — игрушки с мечтами детей. Чиновники и сами активисты некоммерческих организаций могли выбрать, кому помочь. Что за желания там были?

Момент, когда сбылась мечта. Десятилетний Коля Кузнецов очень давно хотел сказать простое: «Здравствуйте!» Пожать руку президенту — желание, которое родилось между химиотерапиями. А тут еще — экскурсия по Большому Кремлевскому дворцу: парадные лестницы, позолоченные залы. И подумать о сокровенном у малахитового цвета ручек.

Хотя главная мечта его уже сбылась. Взамен он подарил Путину майку своего Кисловодского клуба. Дзюдо — это то, что их с президентом объединяет. Поэтому и попросил главу государства расписаться на своей форме. Коля Кузнецов наденет ее как только врачи опять разрешат выйти на татами.

И маленький борец со Ставрополья был не единственным, у кого сегодня сбылась мечта. Ахмеров Владислав, четыре года. Мечтает встретиться с настоящим Дедом Морозом.

— В Устюг придется везти? В Устюг повезем.

В Андреевском зале Кремля губернаторы вместо Дедов Морозов. Они тщательно искали в хвойных красавицах мечты маленьких земляков. Это называется «Мечтай со мной». Волонтерский проект, который помогает менять судьбы тех, кому врачи ставят страшные диагнозы.

Пример политическим элитам страны подал президент. Он решил исполнить желания пятерых маленьких россиян, жизнь которых не всегда похожа на сказку. И вот теперь образ Деда Мороза примеряют на себя федеральные министры и губернаторы.

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К министерской елке, правда, долго никто не подходил. Татьяна Голикова стала одной из первых. Вице-премьер теперь поможет 16-летней девушке встретиться с любимым актером. А глава Крыма не доглядел. Нам пришлось помочь не потерять отдельно взятое желание.

— Крымские еще есть? Крымские заберу.

— Софья мечтает о детской площадке.

— Уже решили! В январе все будет сделано.

Придумавшие эту акцию волонтеры знают: в сказку верь, а сам не плошай. Они берут исполнение желаний губернаторами на карандаш. Добровольцы сегодня — главные гости. Они символ того, что страна изменилась.

— Все больше граждан пытается следовать тем, кто сегодня принимает участие в нашем заседании. Все больше людей идут туда, где тяжело, где нужна помощь, где необходимо отстаивать справедливость, — сказал Владимир Путин.

Ищут детей, помогают на пожарах, устраивают судьбы сирот, проявляют гостеприимство к иностранным гостям, заботятся о ветеранах. Добровольцы — новый образ российского общества.

Волонтеров в стране то ли пять, то ли семь миллионов, неуверенно говорит статистика. Но желающих помочь чужому горю еще больше. Глава Фонда помощи хосписам — Анна Федермессер предлагает чиновникам: «Становитесь в наши ряды».

— Я видела, какое впечатление производит близость нахождения рядом с горем чужим, как это влияет на вас! — подчеркивает Анна Федермессер.

Задач на ниве волонтерства у власти и без того много. Добровольцам нужны специальные центры по всей стране, программы обучения. А еще бескорыстной помощи не должны мешать бюрократия или застарелые нормы законов, уверен президент. В России заканчивается Год волонтера. Но за следующие шесть лет в стране будут устранены все барьеры для тех, кто готов к бескорыстной помощи. А значит, у губернаторов и чиновников еще будет время на добрые дела.

Ранее Пятый канал сообщал, что рэпер Баста пригласит на концерт девушку из Костромы благодаря «Елке желаний» в Кремле.

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