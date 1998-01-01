Лионель Месси признался, что скучает по Криштиану Роналду

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси признался, что скучает по противостоянию с Криштиану Роналду в Чемпионате Испании. Об этом он рассказал в интервью испанской спортивной газете Marca.

— Время, когда мы были в одной лиге и пытались обыграть друг друга со своей командой, было очень приятным. Это было очень здоровое соперничество, в котором мы оба хотели совершенствоваться изо дня в день, дарить друг другу лучшее. И я думаю, что это было также хорошо для зрителя, — сказал Месси.

По словам футболиста, «Реал Мадрид» — отличный клуб, один из лучших в мире, но Криштиану будет не хватать в любой команде, которую он покинул.

Месси отметил также, что «Ювентус» — очень сильная команда. Такой она была и раньше, а с приходом Роналду стала еще сильнее, она отличный кандидат на победу в Лиге чемпионов в этом сезоне.

Ранее сообщалось, что Криштиану Роналду пропустил церемонию вручения «Золотого мяча», узнав, что награда достанется не ему, а Луке Модричу.