Украина помирится с Россией уже в 2019 году. Об этом журналистам Телевизионной службы новостей рассказали гадалки, к которым репортеры отправились за главными ответами на вопросы жителей Незалежной перед Новым годом.
— Перемирие какое-то будет с Россией, — цитирует ТСН женщину, которая отказалась называть свое имя.
Говоря о будущих президентских выборах в Незалежной, предсказательница сказала, что во второй тур выйдут мужчина и женщина.
— Потом будет развитие большое, все начнет подниматься с колен, — отметила она.
Еще одна гадалка усомнилась в том, что Крым когда-либо вновь станет украинским.
Ранее Пятый канал сообщал, что 26 декабря президент Украины Петр Порошенко отменил в стране военное положение, а 27 декабря Киев заявил о взятии под особый контроль почти всей «серой зоны» Донбасса.