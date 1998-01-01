Украина помирится с Россией уже в 2019 году. Об этом журналистам Телевизионной службы новостей рассказали гадалки, к которым репортеры отправились за главными ответами на вопросы жителей Незалежной перед Новым годом.

— Перемирие какое-то будет с Россией, — цитирует ТСН женщину, которая отказалась называть свое имя.

Говоря о будущих президентских выборах в Незалежной, предсказательница сказала, что во второй тур выйдут мужчина и женщина.

— Потом будет развитие большое, все начнет подниматься с колен, — отметила она.

Еще одна гадалка усомнилась в том, что Крым когда-либо вновь станет украинским.

Ранее Пятый канал сообщал, что 26 декабря президент Украины Петр Порошенко отменил в стране военное положение, а 27 декабря Киев заявил о взятии под особый контроль почти всей «серой зоны» Донбасса.