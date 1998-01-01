«Со стороны Украины исходит серьезная угроза»: В Крыму пояснили усиление границы

Депутат Государственного Совета Республики Крым Владислав Ганжара считает, что после инцидента в Керченском проливе стало очевидным, что Киев готов идти на откровенные военные провокации, направленные против России, и особое место в этом занимает Крым.

— Со стороны украинского государства исходит серьезная угроза в отношении России, в отношении граждан нашей страны, — приводит его слова телеканал RT. — И в первую очередь это на сегодняшний день касается Республики Крым. Мы знаем, сколько угроз звучало со стороны украинских радикалов относительно и организации террористических актов на полуострове, и разрушения объектов инфраструктуры, в частности Крымского моста.

Ганжара уверен, что Крым в «планах» Киева занимает центральное место.

— Поэтому, безусловно, мы понимаем, что наши границы должны быть надежно защищены. Такого рода заградительные сооружения позволят нашим спецслужбам усилить контроль, чтобы — случайно или сознательно — никто из граждан Украины не смог незаконно пересечь границу России, — подчеркнул депутат крымского Госсовета.

Ранее Пятый канал рассказывал, что в Крыму завершили строительство заграждения на границе с Украиной. Преграда для нарушителей снабжена сложнейшей системой датчиков, в том числе тепловизорами и видеокамерами.