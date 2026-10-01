В массовом ДТП во Владивостоке пострадали шесть человек

Шесть пострадавших в результате массового ДТП, случившемся во Владивостоке, доставлены в больницу. Среди них находятся два гражданина Китая. Об этом сообщает ТАСС с ссылкой на Минздрав Приморского края.

«В результате массового дорожно-транспортного происшествия, произошедшего на улице Шепеткова, бригадами скорой помощи во Владивостокскую клиническую больницу № 2 доставлены шесть пострадавших, включая двоих граждан Китая. В настоящий момент пострадавшим проводится комплекс диагностических мероприятий для оценки тяжести состояния и определения дальнейшей тактики лечения», — информирует ведомство.

Также сообщается, что пострадавшим оказывается медицинская помощь. По предварительной информации, в столкновении участвовало два грузовика и нескольких легковых автомобилей.

Ранее 5-tv.ru сообщал о введении в приморской столице режима повышенной готовности из-за подтоплений после сильного дождя — он действует до 18:00 1 октября. Известно, что на отдельных участках улично-дорожной сети образовались подтопления. Сотрудники экстренных служб помогают жителям города справляться с последствиями непогоды.

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