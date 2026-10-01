Премьер-министр Израиля: пассажиров самолета Flydubai спас сантехник

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Арина Верстова
Арина Верстова Журналист Эксклюзив 22 0

Мужчина сообщил политику, что в обычной жизни он прочищает канализационные засоры.

Фото, видео: Reuters/Ammar Awad; 5-tv.ru

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Нетаньяху: пассажиров самолета Flydubai спас сантехник

Предотвративший катастрофу на борту самолета компании Flydubai израильтянин работает сантехником, рассказал премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху. Слова политика приводит ТАСС.

«Я встретился с этим израильтянином. Его зовут Янив, и я спросил его: „Как ты это сделал?“. Он ответил: „Я просто должен был это сделать“. Там находилась его семья, там были 174 пассажира, большинство из которых израильтяне. Он должен был их спасти и действовал хладнокровно и героически», — рассказал Нетаньяху.

Он подчеркнул, что героические действия мужчины «предотвратили еще одно 11 сентября». Также израильский премьер сообщил, что в обычной жизни Янив прочищает канализационные засоры.

Политик заявил, что в качестве оружия у нападавшего на пилота на борту мог быть топор.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что инцидент с рейсом FlyDubai стал шестым случаем конфликта пилотов в истории мировой авиации за последние восемь лет.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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