«Маколей Маколей Калкин Калкин» — главный герой фильма «Один дома» сменит имя

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Маколей Калкин, сыгравший Кевина в культовой новогодней комедии, попросил фанатов придумать ему новое имя. Люди проявили креатив.

Фото: www.globallookpress.com

Американский актер Маколей Калкин, которого все знают как Кевина из фильма «Один дома», решил изменить среднее имя. Нынешнее второе имя Карсон показалось ему «слишком ирландским», и он попросил поклонников выбрать более американизированное. Кевин опубликовал в Twitter опрос, в котором каждый мог высказать свое мнение на этот счет.

 
 
 
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Публикация от ⓜⓐⓒ (@macaulay.culkin)

В итоге, в финал вышли пять вариантов — Маколей Калкин, Шарк Уик, Киран, ЗеМакРибИзБэк и Паблисити Стант. Не лишенные иронии фанаты Калкина проголосовали за удвоение первого имени. Актер заручился выполнить обещание и стать Маколеем Маколеем Калкиным Калкиным уже в 2019 году.

Ранее Пятый канал рассказывал о том, что Маколей Калкин повторил культовые сцены из «Один дома».

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