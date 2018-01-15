Американский актер Маколей Калкин, которого все знают как Кевина из фильма «Один дома», решил изменить среднее имя. Нынешнее второе имя Карсон показалось ему «слишком ирландским», и он попросил поклонников выбрать более американизированное. Кевин опубликовал в Twitter опрос, в котором каждый мог высказать свое мнение на этот счет.
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В итоге, в финал вышли пять вариантов — Маколей Калкин, Шарк Уик, Киран, ЗеМакРибИзБэк и Паблисити Стант. Не лишенные иронии фанаты Калкина проголосовали за удвоение первого имени. Актер заручился выполнить обещание и стать Маколеем Маколеем Калкиным Калкиным уже в 2019 году.
Merry Christmas to me, from all of you!— Macaulay Culkin (@IncredibleCulk) 25 декабря 2018 г.
My new middle name has been chosen. You voted and the winner is clear.
In 2019 my new legal name will be:
Macaulay Macaulay Culkin Culkin.
It has a nice ring to it (if you like my name).#MerryChristmas
Ранее Пятый канал рассказывал о том, что Маколей Калкин повторил культовые сцены из «Один дома».