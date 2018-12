Американский актер Маколей Калкин, которого все знают как Кевина из фильма «Один дома», решил изменить среднее имя. Нынешнее второе имя Карсон показалось ему «слишком ирландским», и он попросил поклонников выбрать более американизированное. Кевин опубликовал в Twitter опрос, в котором каждый мог высказать свое мнение на этот счет.

В итоге, в финал вышли пять вариантов — Маколей Калкин, Шарк Уик, Киран, ЗеМакРибИзБэк и Паблисити Стант. Не лишенные иронии фанаты Калкина проголосовали за удвоение первого имени. Актер заручился выполнить обещание и стать Маколеем Маколеем Калкиным Калкиным уже в 2019 году.

Merry Christmas to me, from all of you!



My new middle name has been chosen. You voted and the winner is clear.



In 2019 my new legal name will be:



Macaulay Macaulay Culkin Culkin.



It has a nice ring to it (if you like my name).#MerryChristmas