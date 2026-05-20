Полтора года с веткой в голове: в Курске хирурги провели редкую операцию

Долгое время пациент не мог понять, что доставляет ему дискомфорт.
Фото: VK/ОБУЗ "Курская ОМКБ"/kokb46
В Курске врачи извлекли 12-сантиметровую ветку из черепа пациента
В Курской областной многопрофильной клинической больнице врачи провели редкую и сложную операцию — из области глазницы и черепа пациента удалили ветку длиной 12 сантиметров. О случае сообщила пресс-служба медицинского учреждения на странице в социальной сети «ВКонтакте».
Пациент, 50-летний житель Рыльска, получил травму еще в 2024 году во время обрезки клена. В момент происшествия он почувствовал удар в районе глаза, но не придал значения тому, что инородный предмет мог проникнуть внутрь. В течение последующих полутора лет мужчина периодически испытывал боль, покалывание и воспаление, однако лечение в частных клиниках не дало результата.
Со временем симптомы усилились: воспаление стало постоянным, а зрение начало ухудшаться. После обращения в специализированную офтальмологическую клинику врачи заподозрили наличие постороннего объекта и направили пациента на МРТ, которое подтвердило опасения.
Дополнительная компьютерная томография показала, что ветка прошла через глазницу, разрушила пазухи и приблизилась к основанию черепа, затронув критически важные зоны рядом с головным мозгом. Перед хирургами стояла задача удалить инородное тело максимально аккуратно, сохранив зрение и не повредив сосуды и мозговые структуры.
Операцию выполнили эндоскопическим методом через нос — без внешних разрезов. Врачи поэтапно, фрагмент за фрагментом, извлекли ветку, добившись полного удаления опасного объекта. Вмешательство прошло успешно, осложнений у пациента нет, зрение сохранено.
В настоящее время пациент находится под наблюдением и продолжает восстановление. Медики отметили, что подобные операции требуют высокого уровня подготовки и точности, а в этом случае специалисты подтвердили свой профессиональный уровень, справившись с крайне редкой и опасной клинической ситуацией.
