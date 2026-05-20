Полтора года с веткой в голове: в Курске хирурги провели редкую операцию

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 373 0

Долгое время пациент не мог понять, что доставляет ему дискомфорт.

В Курске врачи извлекли ветку из черепа пациента

Фото: VK/ОБУЗ "Курская ОМКБ"/kokb46

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Курская область

В Курске врачи извлекли 12-сантиметровую ветку из черепа пациента

В Курской областной многопрофильной клинической больнице врачи провели редкую и сложную операцию — из области глазницы и черепа пациента удалили ветку длиной 12 сантиметров. О случае сообщила пресс-служба медицинского учреждения на странице в социальной сети «ВКонтакте».

Пациент, 50-летний житель Рыльска, получил травму еще в 2024 году во время обрезки клена. В момент происшествия он почувствовал удар в районе глаза, но не придал значения тому, что инородный предмет мог проникнуть внутрь. В течение последующих полутора лет мужчина периодически испытывал боль, покалывание и воспаление, однако лечение в частных клиниках не дало результата.

Со временем симптомы усилились: воспаление стало постоянным, а зрение начало ухудшаться. После обращения в специализированную офтальмологическую клинику врачи заподозрили наличие постороннего объекта и направили пациента на МРТ, которое подтвердило опасения.

Дополнительная компьютерная томография показала, что ветка прошла через глазницу, разрушила пазухи и приблизилась к основанию черепа, затронув критически важные зоны рядом с головным мозгом. Перед хирургами стояла задача удалить инородное тело максимально аккуратно, сохранив зрение и не повредив сосуды и мозговые структуры.

Операцию выполнили эндоскопическим методом через нос — без внешних разрезов. Врачи поэтапно, фрагмент за фрагментом, извлекли ветку, добившись полного удаления опасного объекта. Вмешательство прошло успешно, осложнений у пациента нет, зрение сохранено.

В настоящее время пациент находится под наблюдением и продолжает восстановление. Медики отметили, что подобные операции требуют высокого уровня подготовки и точности, а в этом случае специалисты подтвердили свой профессиональный уровень, справившись с крайне редкой и опасной клинической ситуацией.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

Тема:
Курская область
19 мая
Один человек погиб и двое пострадали в результате атаки ВСУ на Курскую область
15 мая
Более 87 тысяч человек признали потерпевшими после вторжения ВСУ в Курскую область
5 мая
Житель Курска задержан за сбор данных о военных объектах для Украины
30 апр
Путину продемонстрировали макет трубы, через которую ВС РФ освободили Суджу
26 апр
Путин поблагодарил участвовавших в освобождении Курской области военных КНДР
22 апр
В Курске 36 жильцов дома эвакуировали после падения дрона ВСУ во дворе
12 апр
Последние остававшиеся на Украине жители Курской области вернулись домой
11 апр
«Встретят на родной земле» — Мединский о возвращении семерых курян из плена
11 апр
Годовалый ребенок пострадал в результате атаки ВСУ на Льгов
11 апр
Россия и Украина обменялись пленными в формате «175 на 175»
+21° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 40%
70.95
-0.34 81.98
-0.81
Сначала буря, потом штиль: любовный гороскоп для знаков зодиака на лето 2...

Последние новости

0:12
«Это сильно бьет»: Канухин вступился за Борисова после скандала с «Гамлетом»
23:52
Опасная беспечность: основные ошибки при использовании барьерной контрацепции
23:30
Полтора года с веткой в голове: в Курске хирурги провели редкую операцию
23:11
«Единая Россия» подвела итоги реализации народной программы в Щелково
22:53
Загар с последствиями: онколог предупредила о серьезной угрозе солнца
22:34
Трамп: США не ослабят санкции против Ирана до подписания соглашения

Сейчас читают

Украинские дроны вызвали настоящую панику в Литве
«Соберись, тряпка» делает хуже: психолог раскрыла главную ошибку родителей
Силы ПВО России сбили восемь беспилотников ВСУ, летевших на Москву
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
❤️Любовный гороскоп на июнь 2026 для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на июнь 2026 для знаков зодиака: видео