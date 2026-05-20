«Единая Россия» подвела итоги реализации народной программы в Щелково

Лилия Килячкова
Одним из основных проектов стала реконструкция межрайонных очистных сооружений.

Партия «Единая Россия» подвела итоги реализации народной программы в области жилищно-коммунального хозяйства и улучшения городской инфраструктуры в подмосковном Щелково.

На форуме «Есть результат!», который прошел на базе технопарка «Исток-РТУ МИРЭА», собрались делегаты из нескольких округов, включая Фрязино, Черноголовку и Раменское. В мероприятии участвовали не только чиновники и депутаты, но и активные жители, оценившие перемены в качестве жизни.

Глава округа Щелково Андрей Булгаков подчеркнул, что за прошедшую пятилетку удалось модернизировать 40 котельных, отремонтировать 22 объекта водоснабжения и заменить более 100 километров тепловых сетей.

Генеральный директор МУП «Межрайонный Щелковский водоканал» Максим Курако рассказал, что значимым достижением стало обновление Щелковских очистных сооружений — проект обошелся более чем в 19 миллиардов рублей. На объекте внедрены современные технологии двухступенчатой биологической очистки и ультрафиолетового обеззараживания воды.

Кроме того, генеральный директор ООО «Щелковский водоканал» Андрей Кононов сообщил о решении проблемы снабжения микрорайона Богородский за счет перераспределения качественных водных ресурсов.

«Сложная задача, но удалось ее выполнить. То есть мы перекрутили, так называемые перераспределили, потоки воды в городе из существующих качественных отремонтированных и консервированных объектов в этот микрорайон», — указал он.

Помимо инженерных сетей, за пять лет в восточной части Подмосковья привели в порядок 62 общественных пространства и около 700 тысяч квадратных метров дворов.

