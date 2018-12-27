Актер Стас Садальский рассказал о чуде на могиле Екатерины Савиновой

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По словам артиста, он стал свидетелем невероятного события, случившегося при перезахоронении звезды фильмов «Приходите завтра» и «Женитьбы Бальзаминова» Екатерины Савиновой.

Фото: www.globallookpress.com

Актер Стас Садальский рассказал о чуде, случившемся на кладбище, где захоронена его коллега по цеху Екатерины Савинова. О невероятном инциденте артист поведал на своей странице в Instagram.

Актер посвятил пост Савиновой, которая ушла из жизни еще в 1970 году. Звезда фильма «Приходите завтра» покончила с собой из-за серьезных проблем со здоровьем — психика женщины сильно пострадала, и она уже не отдавала себе отчета в том, что делает. Садальский отметил, что «в советское время отличать самоубийцу от тяжелобольной не стали и отпевать Савинову запретили». Однако больше четверти века спустя вдовец Екатерины добился разрешения на перезахоронение покойной супруги по православным канонам. Именно тогда, на церемонии перезахоронения Екатерины Савиновой, и произошло чудо.

— При эксгумации все стали свидетелями чуда — тело Кати оказалось нетленным, — сообщил Садальский.

 
 
 
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🎥Помню, одна из первых программ Лени Филатова была посвящена этой удивительной актрисе. Съемочная группа тогда останавливала на улице прохожих, показывая им фотографии артистов прошлых лет с просьбой назвать их фамилии. Имя Екатерины Савиновой не вспомнил никто. На момент съемок того выпуска передачи «Чтобы помнили» ее не было в живых уже больше двадцати лет - в 1970 году она бросилась под поезд узловой станции Новосибирска. Долгие годы Катя боролась с мучительным недугом, повлекшим необратимые психические расстройства. Она была верующим человеком, пела в церковном хоре, да и перед смертью пошла в храм, но в советское время отличать самоубийцу от тяжелобольной не стали и отпевать Савинову запретили. Лишь спустя 26 лет ее муж Евгений Ташков добился от епархии разрешения перезахоронить жену по церковному обряду. При эксгумации все стали свидетелями чуда - тело Кати оказалось нетленным… После нее остались несколько ярких эпизодов и две мега-роли - фантастическая, гротескная Матрена в «Женитьбе Бальзаминова» и грандиозная Фрося Бурлакова в кинокартине «Приходите завтра». Сценарий фильма написал специально для Савиновой муж, режиссер Евгений Ташков. В общем, Катя и была Фросей. С таким же уникальным голосом в три октавы, такая же непосредственная и диковатая, она также отправилась в Москву из глухой сибирской Ельцовки поступать «в актрисы», первый раз в жизни сев в поезд. Даже в роли профессора музыкального института Ташков снял любимого учителя Екатерины - Бориса Бибикова, чью мастерскую ВГИКа она закончила… Говорят, у каждого актера – свой Чапаев. Фрося Бурлакова стала звездной ролью Екатерины Савиновой, больших побед она достичь просто не успела. Впрочем, есть еще одна победа. Сын Кати, Андрей Ташков, стал замечательным актером, я снимался с ним вместе в картине Леонида Пчелкина «Сердце не камень». Моя подруга, актриса и поэтесса Елена Скороходова родила Андрею сына. Так что, жизнь продолжается. #садальский #кино #ташков #савинова #память #история #актер #скороходова #🎥 #🎬 #😍 #любимые

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Актер также отметил таланты артистки и ее схожесть с одной из сыгранных ею героинь — провинциальной абитуриентки Фроси Бурлаковой. Как оказалось, и сама Савинова приехала покорять столицу из далекой сибирской деревеньки, «впервые сев на поезд». А сценарий фильма муж Екатерины, режиссер Евгений Ташков, написал специально для нее.

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