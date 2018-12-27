Актер Стас Садальский рассказал о чуде на могиле Екатерины Савиновой

Актер Стас Садальский рассказал о чуде, случившемся на кладбище, где захоронена его коллега по цеху Екатерины Савинова. О невероятном инциденте артист поведал на своей странице в Instagram.

Актер посвятил пост Савиновой, которая ушла из жизни еще в 1970 году. Звезда фильма «Приходите завтра» покончила с собой из-за серьезных проблем со здоровьем — психика женщины сильно пострадала, и она уже не отдавала себе отчета в том, что делает. Садальский отметил, что «в советское время отличать самоубийцу от тяжелобольной не стали и отпевать Савинову запретили». Однако больше четверти века спустя вдовец Екатерины добился разрешения на перезахоронение покойной супруги по православным канонам. Именно тогда, на церемонии перезахоронения Екатерины Савиновой, и произошло чудо.

— При эксгумации все стали свидетелями чуда — тело Кати оказалось нетленным, — сообщил Садальский.

Актер также отметил таланты артистки и ее схожесть с одной из сыгранных ею героинь — провинциальной абитуриентки Фроси Бурлаковой. Как оказалось, и сама Савинова приехала покорять столицу из далекой сибирской деревеньки, «впервые сев на поезд». А сценарий фильма муж Екатерины, режиссер Евгений Ташков, написал специально для нее.

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