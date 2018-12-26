У скончавшейся десять лет назад Нонны Мордюковой «нарисовался» внук

Через десять лет после смерти всенародно любимой советской актрисы Нонны Мордюковой «нарисовался» якобы ее внук, о существовании которого ранее никто не знал. Однако предприимчивый мужчина теперь претендует на наследство, пишет Дни.ру.

В частности, интерес для «внука» представляет московская квартира, которую в свое время актриса завещала одной из своих сестер.

Издание отмечает, что объявившийся родственник — Даниил Катаев — является внучатым племянником Мордюковой, однако документов, подтверждающих родство, он пока не предоставил.

Вместе с тем, мужчина подчеркивает, что его интересует не столько наследство, сколько возможность наладить контакт с членами семьи.

Ранее Пятый канал рассказывал, как сестра другой великой советской актрисы — Элины Быстрицкой — борется за ее наследство.