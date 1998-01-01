Пейте смузи: Создатель Versus Ресторатор пожелал рэперам не ссорится в 2019 году

, 17:40 Эксклюзивное интервью 42

Александр «Ресторатор» Тимарцев рассказал Пятому каналу, чего он хотел бы пожелать российским рэперам и их поклонникам.

Фото, видео: Instagram @versusbattleru, Пятый канал

Организатор Versus Battle Александр Тимарцев, известный под псевдонимом Ресторатор, рассказал Пятому каналу, как будет праздновать Новый год. По признанию Александра, бой курантов он будет слушать вместе с родителями, а после уделит время друзьям.

— Я Новый год, значит, как буду праздновать? Я к маме с папой пойду, поем салатиков и после этого мы с супругой присоединимся к друзьям. Где-нибудь проведем время комфортно. Наверно, в баре «1703» нашем любимом, — рассказал Тимарцев.

В уходящем 2018 году Ресторатор отметил самое значимое для него событие — признание русского рэпа. Артист говорит, что вместе с остальными рэперами они пытались «кричать об этом» еще три года назад, но тогда их никто не услышал — зато услышали сейчас.

Коллегам по цеху Тимарцев пожелал сплоченности. Ему очень хотелось бы, чтобы рэп-артисты в России всегда шли плечом к плечу и поддерживали друг другу.

— Хотел бы обратиться к тусовке в первую очередь, чтобы вот эта история, которая случилась вокруг Хаски, чтобы рэп на русском не уходил в сторону конфликтов, как это происходит на Западе, а чтобы у рэп-сообщества было больше коммуникаций друг с другом. Чтобы молодая школа со старой школой яблочно-банановый смузи пили, — передал Ресторатор послание музыкантам.

Также Ресторатор передал новогодние пожелания и поклонникам шоу Versus Battle.

— Ребят, слушайте все. Если что-то вы считаете плохой музыкой — не слушайте ее, — лаконично сказал артист.

Ранее Пятый канал рассказывал о том, как Ресторатор прокомментировал драку Птахи и Obe 1 Kanobe.

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