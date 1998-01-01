«Парень уедет лет на пять»: Ресторатор о конфликте Птахи и Obe 1 Kanobe

, 15:43 Эксклюзивное интервью 360

По мнению создателя и ведущего Versus Battle, в конфликт между исполнителями вообще не стоило вмешивать полицию.

Фото, видео: Instagram @versusbattleru, Пятый канал

Тема:
Избиение Птахи 8

Создатель Versus Battle Александр Тимарцев, более известный как Ресторатор, рассказал Пятому каналу о том, что он думает по поводу конфликта между рэперами Птахой и Obe 1 Kanobe. По словам Тимарцева, ситуация сложилась грустная.

— Я просто очень хорошо отношусь к обоим ребятам и хотел бы спеть песню «Пацаны, не стреляйте друг в друга». Очень грустно это, — сказал он.

Кроме того, Ресторатор считает, что привлекать к конфликту сотрудников полиции было незачем — вполне можно было уладить проблему самостоятельно.

— Не должны копы в это вмешиваться. Я считаю, что рэп — он должен быть декриминализирован. Нормально бы сами разобрались, а теперь парень уедет лет на пять — на восемь. Это грустно, — подчеркнул организатор Versus Battle.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что по факту избиения рэпера Птахи (Давида Нуриева) возбуждено уголовное дело. На артиста напали трое мужчин среди которых был и исполнитель, известный публике под псевдонимом Obe 1 Kanobe. Инцидент произошел в Москве в пятницу, 28 декабря.

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